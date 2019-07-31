Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir
Megastar Tarkan, Ekim ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 10 Ülkede konser verecek Tarkan'ın kazancı ise dudak uçuklatıyor.
Megastar, Ekim ayında başlayacak olan 2019 Avrupa turnesi Londra ile başlayacak ve Tarkan 10 ülkede konser verecek. Tarkan'ın gideceği ülkeler arasında İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler yer alırken Megastar'ın bu konserlerden ne kadar para kazanacağı merak konusu olmuştu.
Tarkan, toplamda 10 konser vereceği Avrupa turnesinden 850 bin Euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak. Her bir konseri için 85 bin Euro kazanacak olan Tarkan'ın alacağı para duyanların dudağını uçuklatıyor.
Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek.
Özel geceler için ise 250 bin euro (1.5 milyon TL) aldığı iddia edilen Megastar’ın Eylül ayında ise Harbiye’de konser vermesi bekleniyor.