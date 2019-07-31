Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir

Megastar, Ekim ayında başlayacak olan 2019 Avrupa turnesi Londra ile başlayacak ve Tarkan 10 ülkede konser verecek. Tarkan'ın gideceği ülkeler arasında İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler yer alırken Megastar'ın bu konserlerden ne kadar para kazanacağı merak konusu olmuştu.