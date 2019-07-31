Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir

Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir

Megastar Tarkan, Ekim ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 10 Ülkede konser verecek Tarkan'ın kazancı ise dudak uçuklatıyor.

Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir - Sayfa 1

Megastar, Ekim ayında başlayacak olan 2019 Avrupa turnesi Londra ile başlayacak ve Tarkan 10 ülkede konser verecek. Tarkan'ın gideceği ülkeler arasında İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler yer alırken Megastar'ın bu konserlerden ne kadar para kazanacağı merak konusu olmuştu. 

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Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir - Sayfa 2

Tarkan, toplamda 10 konser vereceği Avrupa turnesinden 850 bin Euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak. Her bir konseri için 85 bin Euro kazanacak olan Tarkan'ın alacağı para duyanların dudağını uçuklatıyor. 

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Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir - Sayfa 3

Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek. 

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Tarkan'ın Avrupa turnesinden ne kadar kazanacağı belli oldu! Dudağınız uçuklayabilir - Sayfa 4

Özel geceler için ise 250 bin euro (1.5 milyon TL) aldığı iddia edilen Megastar’ın Eylül ayında ise Harbiye’de konser vermesi bekleniyor.

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