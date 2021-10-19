Tarkan'dan takipçilerini sevindiren sürpriz: Dev proje için Türkiye'ye geldi!
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projelerinin müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı, "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın" dedi ve Trendyol ile uzun bir işbirliği için el sıkıştı. Tarkan uzun süredir yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye geldi.
Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, sosyal medyada takipçilerinden 'konser yap' mesajlarıyla baskı gördü ama bütün yaz gelen bu mesajların ardından tek bir konser bile vermedi. Son günlerde takipçilerinin ve sevenlerinin adeta 'gönlünü alırcasına' art arda paylaşımlar yapan Tarkan'dan sürpriz bir haber geldi...
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu. Megastar, "Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.
Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Trendyol’la el sıkıştı. İlk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında.