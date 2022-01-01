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Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi.

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Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.

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Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

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Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Kızıldeniz manzarası eşliğinde, soğuk kış günlerinde yaz mevsimini yaşamak isteyenlerin tercihi olan otelde gerçekleşen konser aynı zamanda megastar Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.

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