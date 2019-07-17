Tarkan'dan korkutan haber! Sesini kaybedeceği korkusuyla depresyona girdi
Bir süredir sessizliğini koruyan Megastar Tarkan'ın, bir ses ameliyatı geçirdiği ve bu ameliyatın ardından sesini kaybedeceği korkusuyla depresyona girdiği söyleniyor.
Yaklaşık bir yıl önce eşi Pınar Dilek ile birlikte bir kız çocuğuna sahip olan Tarkan Tevetoğlu'nun, kabus dolu günler geçirdiği iddia edildi. Geçtiğimiz Haziran ayının sonlarına doğru tiroid nodülü nedeniyle ameliyat olan Tarkan'ın, Almanya'ya gittiği ve orada depresyona girdiği öne sürüldü.
Yeni Asır'ın haberine göre sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle ameliyat olan Tarkan'ın, "Ya sesimi kaybedersem" korkusuyla, kontrol için gün saydığı söylendi.
Büyük korku sardı: İstanbul'a dönüşünde hemen doktorunun kapısını çalacağı belirtilen Megastar'ın, operasyonun ardından olacağı muayenede, olumlu bir haber için büyük bir korkuyla depresyona girdiği iddia edildi.
Kontrole gelecek: İstanbul'a ne zaman döneceği ve operasyonun nodülü yok edip etmediğinin ne zaman kontrol edileceği net olmadığı için, Tarkan'ın da endişesinin her geçen gün arttığı iddialar arasında yer aldı.