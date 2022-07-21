Tarkan'dan gelen o haber, sevenlerini şoka uğrattı! Öyle bir şey söyledi ki...

'Megastar' lakaplı ünlü şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Son zamanlarda yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' ile ilgili çalışmalarını sürdüren ünlü popçunun sosyal medya hesabından verdiği o müjde, sevenlerini gülümsetti. Bakın Tarkan ne söyledi...