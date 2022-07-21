Tarkan'dan gelen o haber, sevenlerini şoka uğrattı! Öyle bir şey söyledi ki...
Geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla müzik dünyasına ve gündeme damga vuran, milyonlarca kez dinlenen Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' isimli yeni şarkısını sevenleriyle kavuşturmak için son hazırlıklarını tamamlamak üzere... Sosyal medya hesabını aktif kullanmayı seven Megastar Tarkan, paylaştığı o gönderiyle tozu dumana kattı...
'Megastar' lakaplı ünlü şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Son zamanlarda yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' ile ilgili çalışmalarını sürdüren ünlü popçunun sosyal medya hesabından verdiği o müjde, sevenlerini gülümsetti. Bakın Tarkan ne söyledi...
Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen Megastar lakaplı Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı Geççek şarkısıyla günlerce adından söz ettirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, yeni şarkısının müjdesini verdi.
'Yap Bi Güzellik' şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tarkan, 5,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak: