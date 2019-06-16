Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı

Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Megastar Tarkan'ın kızıyla birlikte sosyal medya hesabı İnstagram'dan kızıyla ilgili 'Babalar Günü' hesabı olay oldu. Ünlü şarkıcı Tarkan, kızı Liya ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı - Sayfa 1

Türkiye'nin dünyaca ünlü şarkıcısı Tarkan'ın geçtiğimiz yıl doğan kızıyla yaptı 'Babalar Günü' paylaşımı olay oldu. 

Ünlü şarkıcı Tarkan, kızı Liya ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı - Sayfa 2

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun kızları Liya, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dünyaya gelmişti. Tarkan kızı Liya'yla fotoğraflarını ilk defa Instagram'dan paylaştı.

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Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı - Sayfa 3

Babalar Günü'nde kızıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Tarkan, "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" notunu yazdı.

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Tarkan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı - Sayfa 4

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşımlar

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