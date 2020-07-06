Tarkan yeni imajını sosyal medyadan paylaştı takipçilerinden bakın nasıl tepki aldı
Salgın nedeniyle saçlarını kestiremediğini yazan Tarkan sosyal medya hesabından saçlarının son halini gösteren bir fotoğraf paylaştı takipçilerinden bakın nasıl tepki aldı.
Pandemi sürecinde kuaför ve berberlere gidemediğini dile getiren megastar Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, paylaşımına "Aylardır kestiremedim saçlarımı. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay, ne yapmalı? Kestirmeli mi, uzatmalı mı?" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, gelen yorumların üzerine ise bakın ne yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Tarkan, imaj değiştirdi.
Pandemi sürecinde kuaför ve berberlere gidemediğini dile getiren şarkıcı, saçlarını uzattı.
"Pandemi döneminde son durum bu"
Yeni stilini sosyal medya hesabından yayınlayan 47 yaşındaki megastar, paylaşımına şu notu düştü:
Aylardır kestiremedim saçlarımı. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay, ne yapmalı? Kestirmeli mi, uzatmalı mı?