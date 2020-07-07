Tarkan yeni imajını sosyal medyadan paylaştı

Pandemi sürecinde kuaför ve berberlere gidemediğini dile getiren megastar Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, paylaşımına "Aylardır kestiremedim saçlarımı. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay, ne yapmalı? Kestirmeli mi, uzatmalı mı?" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, gelen yorumların üzerine ise bakın ne yaptı.