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Tarkan koronaya yakalandı son durumu nasıl Instagram'dan paylaştı

Tarkan koronaya yakalandı son durumu nasıl Instagram'dan paylaştı

Tarkan koronavirüse yakalandığını duyurdu Instagram hesabından koronaya yakalandığını duyuran megastar son durumunu paylaştı.

Tarkan koronaya yakalandı son durumu nasıl Instagram'dan paylaştı

Megastar Tarkan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan 10 gün önce Covid-19'a yakalandığını ve koronayı atlattığını duyurarak son durumuna ilişkin bilgi verdi. Tarkan, koronavirüsü atlattığını duyurduğu paylaşımında herkesi dikkatli olma konusunda uyardı. 

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Tarkan koronaya yakalandı son durumu nasıl Instagram'dan paylaştı

Koronavirüse yakalanan ünlüler kervanına ünlü sanatçı Tarkan da katıldı! Tüm tedbirleri almasına rağmen virüse yakalanan Tarkan sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı. 

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Tarkan koronaya yakalandı son durumu nasıl Instagram'dan paylaştı

Süreci çok hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Megastar sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte Tarkan'ın o paylaşımı:

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Tarkan koronaya yakalandı son durumu nasıl Instagram'dan paylaştı

"10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim.

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