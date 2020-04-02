Tarkan kızı ve eşi Pınar Tevetoğlu ile beraber Köln'de karantina altında
Koronavirüs salgını Türkiye'de hızla yayılırken Tarkan, ailesini de yanına alarak Köln'e gitti. Megastar, evinden dışarıya adım atmıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın her yerine yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılıyor. Son birkaç ay içinde 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Tarkan ve ailesini Türkiye'den kaçırdı.
Tarkan, ailesini de yanına alarak Köln'deki evine gitti. Megastar, koronavirüs bu denli yayılmadan doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Megastar, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile beraber evinde bolca vakit geçiriyor. Tarkan koronavirüs tedbirleri kapsamında salgına yakalanmamak için de zaruri olmadıkça dışarı adım atmıyor.
Öte yandan Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun ikinci kez hamile olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların da asılsız olduğu, Tevetoğlu’nun bebek beklemediği öğrenildi.