Tarkan hayranlarına içini döktü 'Bugün parçalı bulutluyum'

"Bugün parçalı bulutluyum" diyen Tarkan, "Ruh halim de gelgitli. Son zamanlarda durumum bu. Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur. Düşse yakamızdan şu pandemi de, yüzümüz bir gülse. İyi haftalar dilerim. Ha, parçalı bulutluyum ama hala umutluyum."