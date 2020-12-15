Tarkan hayranlarına içini döktü 'Bugün parçalı bulutluyum'
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hayranlarına içini döktü. Tarkan'ın paylaşımına beğeni yağdı.
Uzun bir süredir ailesiyle beraber Almanya'da olan ve pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Megastar, son paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bugün parçalı bulutluyum" diyen Tarkan, "Ruh halim de gelgitli. Son zamanlarda durumum bu. Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur. Düşse yakamızdan şu pandemi de, yüzümüz bir gülse. İyi haftalar dilerim. Ha, parçalı bulutluyum ama hala umutluyum."
Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte market alışverişine çıkmıştı.
Alışverişte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan megastar, gönderisine, "Geçtiğimiz günlerden bir fotoğraf... Liya'mızla market serüveni" notunu düşmüştü.
Tarkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uyarmıştı.