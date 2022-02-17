Tarkan "Geççek" şarkısını YouTube'da paylaştı, kıyamet koptu! Siyasiler bile kendine göre yorumladı

POLİTİK MESAJ OLARAK ALGILANDI

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.