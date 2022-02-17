Tarkan "Geççek" şarkısını YouTube'da paylaştı, kıyamet koptu! Siyasiler bile kendine göre yorumladı
Megastar Tarkan, günlerdir reklam çalışmasını yaptığı "Geççek" şarkısını YouTube'da paylaştı. Politik mesajlar içerdiği iddia edilen şarkı için, siyasilerden arka arkaya paylaşımlar yapıldı. Oysa Tarkan kendi yaptığı açıklamasında şarkının siyasi bir kaygıyla değil, pandemi dönemindeki zorluklarla mücadeleyi anlatmak adına yazıldığını ifade etmişti.
İlk paylaşımı yapan İYİ Parti lideri Akşener, Tarkan'ın şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaparak, "Çoğu gitti az kaldı" ifadesini kullandı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Tarkan'ın YouTube hesabından merakla beklenen şarkı yayınlandı. Şarkı kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti.
POLİTİK MESAJ OLARAK ALGILANDI
Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.
İLK PAYLAŞIM MERAL AKŞENER'DEN
Bu gelişmelerden sonra siyasilerden de peş peşe Tarkan paylaşımı geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaşarak, "Çoğu gitti az kaldı" dedi. Akşener'in bu paylaşımı iktidara gönderme olarak anlaşıldı.