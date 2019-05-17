Tarkan eşi Pınar'la Moskova'da aşka geldi! Görüntülerine bakın

Tarkan eşi Pınar'la Moskova'da aşka geldi! Görüntülerine bakın

Türk pop starı Tarkan'a konser için gittiği Moskova’da eşi Pınar Tevetoğlu da eşlik etti. Çift bir kafede el ele poz verdi.

Tarkan eşi Pınar'la Moskova'da aşka geldi! Görüntülerine bakın - Sayfa 1

Megastar Tarkan, 10 yıl sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdi. Moskova’daki Crocus City Hall isimli merkezde gerçekleşen konsere Tarkan'ın Rus hayranları akın etti.

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Tarkan eşi Pınar'la Moskova'da aşka geldi! Görüntülerine bakın - Sayfa 2

Tarkan konser sonrasında ise eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Moskova sokaklarını gezdi.

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Tarkan eşi Pınar'la Moskova'da aşka geldi! Görüntülerine bakın - Sayfa 3

Kremlin Sarayı'nın önünde de poz veren Tarkan, Moskova fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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Tarkan eşi Pınar'la Moskova'da aşka geldi! Görüntülerine bakın - Sayfa 4

Tarkan ve eşi oturdukları bir kafede ise el ele poz verdi.

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