Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile pozlarını paylaştı beğeni yağdı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel ünlüler dünyasından ardı ardına paylaşımlar geldi. Megastar Tarkan da ailesiyle olan bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan etkinlikleri buruk geçse de Türkiye bayramı evinde kutluyor. 100. yılına girdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlüler dünyasından ardı ardına paylaşımlar geldi. Tarkan da ailesiyle bugüne özel bir kutlama mesajı paylaştı.
2016 senesinde hayatını birleştirdiği Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla beraber bir fotoğraf karelerini paylaşıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladılar. Sosyal medya hesabından 2 selfie karesi paylaşan ünlü şarkıcının aile karesine binlerce beğeni ve yorum yağdı.
"Çocuklaaaaar": Megastar Instagram hesabından ailesiyle beraber paylaştığı fotoğraf karelerine şu notu düştü: "Çocuklaaaaar 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun."
Başarılı şarkıcının sosyal medya hesabı Instagram'da 4,3 milyon takipçisi bulunurken, Twitter da ise 3,6 milyon takipçisi bulunmaktadır.