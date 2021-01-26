Tarkan Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda için harekete geçti 'Dava açacağım'
Exxen'deki O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden Murda, "Napıyon Lan" klibinde Tarkan'ın görüntüsünü kullandı. Ünlü rapçi ve Tarkan karşı karşıya geldi.
Hadise'nin de yer aldığı Exxen'de yayımlanan O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerinden Murda ile Tarkan arasında klip gerilimi ortaya çıktı. Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırladı.
Murda'nın şarkısında Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer verildi.
Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda'nın görüntüsünün üzerine Tarkan'ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı.
Murda, Tarkan'ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.