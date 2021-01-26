Tarkan Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda için harekete geçti 'Dava açacağım'

Hadise'nin de yer aldığı Exxen'de yayımlanan O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerinden Murda ile Tarkan arasında klip gerilimi ortaya çıktı. Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırladı.