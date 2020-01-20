Tarkan 10 sene sonra ilk kez 5 kardeşiyle bir araya geldi kardeşleri kimdir?
Tarkan, hastaneye kaldırılan annesi Neşe Tevetoğlu'nun iyileştiğini sosyal medya hesabından duyururken ilk kardeşleriyle görüştüklerini de açıkladı. Peki Tarkan'ın kardeşleri kimdir?
Ünlü pop star Tarkan'ın 10 yıldır bir araya gelmediği 5 kardeşi annelerinin rahatsızlığı ile buluştular. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Neşe Tevetoğlu'nun bacağındaki bir damarın tıkanması sonucu tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Tarkan'ın asistanı Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada, "Hayati bir durum söz konusu değil. Bacağında damar tıkanıklığı vardı. O sorun giderildi. Her şey yolunda, bir sorun yok" ifadelerini kullandı.
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Tarkan, annesinin sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Doktorlara teşekkür eden Tarkan, annesi ve kardeşleriyle birlikte çekilen karesine şu notu düştü:
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