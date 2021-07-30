Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiğini bildirdi.
Binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yangınlar Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde yangınlar sürüyor.
Devasa alevler saatte 80 kilometre hızı bulan rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Binlerce ormancı çok sayıda uçak, İHA ve helikopterin desteğiyle alevlere karşı mücadele ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiğini bildirdi.
ANTALYA'DA 3 KİŞİ HAYATIIN KAYBETTİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile yangına müdahale sürüyor.