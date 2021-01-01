Tarım kenti Şanlıurfa'dan Avrupa'ya alabalık ihracatı
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde yetiştirilen alabalıklar yurt dışına ihraç ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile her alanda ilerleme kaydeden ve verimli arazilerinin suyla buluşmasının ardından farklı sektörlerin geliştiği Şanlıurfa, alabalık üretimiyle de adından söz ettiriyor.
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Birecik ilçesinde Karkamış Barajı'nın su toplama havzasında kurulan alabalık çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor.
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Bozova, Hilvan, Birecik ve Siverek ilçelerinde Fırat Nehri'nin kıyısındaki alabalık tesislerinin sayısı 40'a yaklaştı.
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Havzada bulunan 600-700 kafeste yaklaşık 15 bin ton balık üretiliyor.
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