Tarık Ünlüoğlu'nun, kızı ve eşi Gülenay Kalkan davalık oldular! Gülenay Kalkan dava süreci ile ilgili açıklama yaptı
3 yıl önce vefat eden ünlü sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep ve eşi Gülenay Kalkan Bodrum'daki ev için davalık olmuşlardı. Gülenay Kalkan dava süreci ile ilgili açıklama yaptı. ""Yoksa Zeynep ile aramızda bir problem yok. Eşimin mirasıyla ilgili üvey kızımla hiçbir sorunumuz olamaz." diyerek aradaki buzları erittiklerini söyledi.
2019 yılında 68 yaşında akciğer kanseri nedeni ile vefat eden ünlü sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan Bodrum'daki ev nedeni ile davalık olmuşlardı.
Gülenay Kalkan, değeri 10 milyon liranın üzerinde olan evin satışıyla ilgili üvey kızı Zeynep Ünlüoğlu’na izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmıştı. Dava süreci ile ilgili açıklama yapan oyuncu evin satıldığı belirtti.
Üvey kızı ile arasında hiçbir sorun olmadığını bildiren Kalkavan şöyle konuştu: “Bodrum’daki evin satışının hızlandırılması için bu davayı açtık. İşimizi yasal yolla çözmek istedik. Davalık olma nedenimiz bu."
"Yoksa Zeynep ile aramızda bir problem yok. Eşimin mirasıyla ilgili üvey kızımla hiçbir sorunumuz olamaz. Acımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Aramızda dairenin satışıyla ilgili ufak bir sorun vardı. O da çözüldü. Zeynep benim karşı karşıya oturup görüştüğüm, konuştuğum bir insan.”