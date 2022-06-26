Tarık Ünlüoğlu'nun, kızı ve eşi Gülenay Kalkan davalık oldular! Gülenay Kalkan dava süreci ile ilgili açıklama yaptı

"Yoksa Zeynep ile aramızda bir problem yok. Eşimin mirasıyla ilgili üvey kızımla hiçbir sorunumuz olamaz. Acımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Aramızda dairenin satışıyla ilgili ufak bir sorun vardı. O da çözüldü. Zeynep benim karşı karşıya oturup görüştüğüm, konuştuğum bir insan.”