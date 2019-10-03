Tarık Ünlüoğlu'na Gülenay Kalkan'dan ilk sözler! Veda mesajı yürek dağladı
1 Ekim günü hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu milyonlarca sevenini yasa boğarken, usta oyuncunun hayat arkadaşı Gülenay Kalkan gazeteye ilan vererek eşine veda etti.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve gördüğü tedavinin ardından Ekim'in ilk gününde hayata gözlerini yummuştu.
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Vefat haberinin ardından sanat ve siyaset camiası Tarık Ünlüoğlu'na başsağlığı mesajı yağdırırken, usta sanatçının eşi gazetelere ilan vererek eşine bir veda mesajı gönderdi. Gülenay Kalkan, vedasında şu sözlere yer verdi;
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Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
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Cenazesi: Öte yandan usta sanatçının cenazesi bugün saat 11.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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