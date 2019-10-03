Tarık Ünlüoğlu'na Gülenay Kalkan'dan ilk sözler! Veda mesajı yürek dağladı

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve gördüğü tedavinin ardından Ekim'in ilk gününde hayata gözlerini yummuştu.