TARİH AYARLI CANLI BOMBA

PKK terör örgütü ile amansız mücadele,

FETÖ’ye karşı kararlılık,

Mafya ve çetelere operasyon,

Uyuşturucu baronlarına nefes aldırmama,

Suç örgütlerine göz açtırmama,

Mafya babalarının otoritelerine medya gücüyle son verme hali,

Sürdürülen kararlı operasyonlar sebebiyle terör örgütlerini, suç çetelerini, uyuşturucu baronlarını, mafya ve kural koyucuları planlı ve organize bir şekilde rahatsız etti İçişleri Bakanlığı.

Bu durum, sıkışmışlık duygusunu tetiklemiş olacak ki bu ucube yapıların harekete geçmesini ve inlerinden çıkmasını sağladı. Bunun sonucunda terör eylemi planladılar. İçişleri Bakanlığı’na yönelik canlı bomba olarak ortaya çıktılar. Korkulan olmadı. PKK’nın canlı bomba saldırısı polislerimizin dikkati sayesinde önlendi.

Güvenlik birimlerimiz tarafından Başkent’e kadar gelip, bu eylemi nasıl gerçekleştirdikleri araştırılıyor. Kayseri’de bir veteriner teknisyenini şehit edip, aracını gasp ederek Ankara’ya ulaşmaları, doğrudan PKK lideri Murat Karayılan’a bağlı, “Ölümsüzler Taburu”nda yer almaları, eylemin Gazi Meclis’in açılışına göre planlanmış olduğunu gösteriyor.

İki caniden biri kendini patlattı, diğeri öldürülerek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, tüm güvenlik güçlerine, yaralı polisimize ve ülkemize geçmiş olsun.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE NE İŞİ VAR DİYE SORANLARA...

Türkiye, Suriye’de ne arıyor diye soranlara; bu saldırı gereken cevabı veriyor diye düşünüyorum. Sınır boylarında alınan tedbirlere rağmen teröristler Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapabiliyorlar. Bu caniler yanların da silahlarıyla birlikte Kayseri’ye kadar gelmişler. Demek ki artık 30 kilometre güvenlik hattı da yetmiyor, bu hattı daha ileriye taşımak için bir gece ansızın harekât yapılabilir. Bu terör olayından sonra F-16’lar dün gece terör inlerini vurdu. PKK’ya büyük zayiat verildi.

MECLİS GENEL KURULU AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılış konuşmasında “Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın” oldu.



“Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır” dedi.

İYİ PARTİLİLER AYAĞA KALKTI

Cumhurbaşkanı Genel Kurul salona girince CHP ve HDP dışında tüm partiler ayağa kalktı. İYİ Parti’de önce Adnan Beker ayağa kalktı sonra İYİ Parti grubunun tamamı Cumhurbaşkanı’nı ayakta karşıladı.

İYİ Parti’nin CHP ve HDP’nin yanında olmayacağının göstergesi olabilir mi ?

Kılıçdaroğlu ayağa kalkmamış olmasına rağmen hemen yanında oturan Temel Karamollaoğlu ayağa kalkarak siyasetin nezaketine uygun olanı yapmıştır.

Erdoğan’a duyulan nefretle muhalefet yapılır mı?

Meclis kürsüsünde konuşan kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Millet Erdoğan’ı seçmiş.

Erdoğan konuşurken, gergin bir ifadeyle karşıya bakmak, yüzünü kürsüye ters çevirmek Kılıçdaroğlu’nun nezaketine yakışmadı.

Bu millet Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı olarak seçmiş olsaydı, onun da ayağa kalkarak karşılanması gerekirdi. Bu saygı kişilerin şahsından evvel devletedir, millet iradesinedir.

Çünkü Cumhurbaşkanı millet iradesinin temsilidir.

O nedenle yapılan bu nezaketsizlik Sayın Erdoğan’ın şahsına değil, devletin temsiline ve millet iradesinedir.