Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."
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Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık'ın kararları çok konuşuldu. Sacha Boey'e 31'inci dakikada direkt kırmızı kart gösteren Ali Palayık ve VAR'daki Koray Gençerler'in o pozisyonla ilgili diyaloğu ortaya çıktı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
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Orta hakem Ali Palabıyık'ın kararları karşılaşmaya damga vurdu.
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Alanyaspor'un 31. dakikada hızlı atağında Boey, orta sahada Candeias'a yaptığı hareket sonrasında orta hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
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Sarı kırmızılı oyuncu Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyona herkes tarafından büyük tepki gösterildi.
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