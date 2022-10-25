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Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."

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Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık'ın kararları çok konuşuldu. Sacha Boey'e 31'inci dakikada direkt kırmızı kart gösteren Ali Palayık ve VAR'daki Koray Gençerler'in o pozisyonla ilgili diyaloğu ortaya çıktı.

Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."

Orta hakem Ali Palabıyık'ın kararları karşılaşmaya damga vurdu.

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Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."

Alanyaspor'un 31. dakikada hızlı atağında Boey, orta sahada Candeias'a yaptığı hareket sonrasında orta hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

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Taraftarı çıldırtan pozisyon Ali Palabıyık'ın VAR'la konuşması ortaya çıktı! 'Hocam istersen..."

Sarı kırmızılı oyuncu Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyona herkes tarafından büyük tepki gösterildi.

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