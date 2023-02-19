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Taraftar bu haberle yıkıldı: Jorge Jesus kararını verdi ayrılıyor! Yeni takımı için 2 seçenek var

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Taraftar bu haberle yıkıldı: Jorge Jesus kararını verdi ayrılıyor! Yeni takımı için 2 seçenek var

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili adeta taraftarı yıkan bir haber geldi. Brezilyalı efsane Rivaldo'nun açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarları düşündürürken Brezilya basını da flaş bir iddia ortaya attı.

Taraftar bu haberle yıkıldı: Jorge Jesus kararını verdi ayrılıyor! Yeni takımı için 2 seçenek var

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile bitiren Fenerbahçe, yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile başladı.

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Taraftar bu haberle yıkıldı: Jorge Jesus kararını verdi ayrılıyor! Yeni takımı için 2 seçenek var

Deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede takımına ve Türkiye'ye adapte olurken üst üste galibiyetlerle taraftarını da memnun etmeyi başardı.

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Taraftar bu haberle yıkıldı: Jorge Jesus kararını verdi ayrılıyor! Yeni takımı için 2 seçenek var

Bu sezon Süper Lig'de 45 puanla Galatasaray'ın arkasında yer alan Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

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Taraftar bu haberle yıkıldı: Jorge Jesus kararını verdi ayrılıyor! Yeni takımı için 2 seçenek var

Sarı-lacivertli ekipte işler yolunda giderken Brezilya'dan gelen haber, taraftarı adeta yıkan nitelikte oldu.

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