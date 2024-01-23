Tarafgir değil hakkaniyetli olmak gerekir

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kaymakam, hutbeyi okuyan imamın terörle ilgili kısmını es geçtiğini fark etmiş ve bu duruma tepki göstermiş.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması;

“Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi’n de şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan, cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okunmasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz.”

Konu Bakanlık gündeminde.

İncelemenin sonucu henüz belli değil.

Bakan Yerlikaya’nın da ifade ettiği gibi sosyal medyada tam bir karışıklık yaşanıyor.

Kaymakamlar ve imamlar grubu şeklinde bir ayrışma var. Ayrışma savaşı sosyal medyada devam ederken…

Kaymakamın tepkisini yerinde bulanlar, sert paylaşımlar yaparken, imamı haklı bulan imamlarda sert tepkilerle karşılık veriyor.

Yadırgayıp, yargılayıp, dinlemeden asıyorlar.

AK PARTİ’NİN İSTANBUL’DAKİ KADIN KOTASI

AK Parti;

Sancaktepe’ye: Şeyma Döğücü.

Bayrampaşa’ya: İlknur Kovaç Bayraktar.

Şeyma Döğücü, zaten Sancaktepe’de Belediye Başkanı. Başarısı ve tecrübesi takdir edilmiş olacak ki yeniden aday gösterildi.

Bayrampaşa’ya bakınca uzuncadır AK Parti’nin elindeydi. Yani İlknur Kovaç Bayraktar, AK Parti’nin iddialı olduğu bir ilçede aday gösterilmiş oldu.

İstanbul ilçe belediye başkan adayları arasındaki kadın aday sayısının arttırılmış olmasını isterdim, beklerdim.

Birde dikkat çekici bir isim daha var

Rahmetli Turgut Özal’ın prenslerinden

90’lı yılların merkez sağının en önemli ismi Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptı Sonrasında vekil oldu

Bakanlık yaptı

Hatta ANAP Genel Başkanı oldu

Nezaketli, kibar

Sosyal yönü oldukça güçlü

Siyasi anlamda güçlü

Demokrat

Güler yüzlü, diyalog kurulabilen ve manevi yanı da güçlü

Rahmetli Turgut Özal’ın eliyle evlendirilen, iyi bir eş ve baba

Bakırköy Belediye Başkan adayı olarak gösterilen

Ali Talip ÖZDEMİR

KILIÇTAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL BAŞBAŞA YEMEKTE

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel pazartesi günü akşam baş başa yemek yediler. Bu yemekte neler konuşulmuş olabilir.

Konu başlıkları;

Yerel seçimler öncesinde CHP’de neler yaşanıyor ? hakkında kısa brifing,

CHP’de güç mücadelesi var, siz de benim yanımda durun,

CHP’de yerel seçimlerden hemen sonra olağanüstü kurultaya gidilsin mi ?

CHP’ne genel başkan seçildiğim günden bu yana parti içinde birleştirici olamadım bana öneriniz nedir?

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesi belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde krize yol

açtı. Birde Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri gibi hareket etmesinin Özgür Özeli ”emanetçi” konumuna düşürmesi Özel’i rahatsız ettiğinden oğlunu babasına şikayet ediyor olabilir.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun elinden genel başkanlığı almak için güç birliği yapmıştı.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na çevrilen gücün bir gün kendisine çevrileceğini düşünememiş olacak ki Kılıçdaroğlu’ndan medet umup yardım istiyor.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Bu görüşmede Özgür Özel’in, “O zaman gel sen bu koltuğa otur” diyerek telefonu kapatmasıyla son bulduğu, karşılıklı restleşmeden sonra ikili arasındaki ilişkilerin bozulduğu söyleniyor.

Bunlardan biri ya da hepsini konuşmuş olabilirler.