Tanzanyalı madenci bir gecede milyoner oldu (Tanzanit taşı nedir?)

Okul ve AVM inşa edecek

52 yaşında olan ve dört eşi bulunan Laizer, kazandığı parasıyla bir okul ve alışveriş merkezi inşa edeceğini açıkladı. "Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Mahallemde çocuklarını okula yollamak için yeterli gelire sahip olmayan çok fazla insan yaşıyor. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Çocuklarımın da işlerinde uzman ve yetkin olmasını istiyorum" diyen Laizer, hayat tarzında bir değişikliğe gitmeyeceğini sahip olduğu ve 2 bin ineğe bakmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.