Tanzanyalı madenci bir gecede milyoner oldu (Tanzanit taşı nedir?)
Tanzanya’da yaşayan bir madenci ülkedeki en büyük iki tanzanit taşını hükümete satmasının ardından bir gecede milyoner oldu. Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, şanslı kişiyi arayarak tebrik etti.
Tanzanya’da yaşayan Saniniu Laizer adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen, iki tanzanit taşı buldu. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyükleri olduğu bildirilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları Tanzanya Madencilik Bakanlığına satan Laizier, 3,4 milyon dolar (23 milyon 300 bin Türk lirası) kazandı. BBC’ye konuşan ve 30’dan fazla çocuğun babası olan Laizer, "Yarın büyük bir parti olacak" dedi.
Okul ve AVM inşa edecek
52 yaşında olan ve dört eşi bulunan Laizer, kazandığı parasıyla bir okul ve alışveriş merkezi inşa edeceğini açıkladı. "Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Mahallemde çocuklarını okula yollamak için yeterli gelire sahip olmayan çok fazla insan yaşıyor. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Çocuklarımın da işlerinde uzman ve yetkin olmasını istiyorum" diyen Laizer, hayat tarzında bir değişikliğe gitmeyeceğini sahip olduğu ve 2 bin ineğe bakmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Devlet Başkanı tebrik etti
Saniniu Laizer'i telefonla arayarak tebrik eden Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, "Bu küçük ölçekli madencilerin yararı ve ayrıca Tanzanya'nın zenginliğini kanıtlıyor" dedi.
20 yıl içinde tükenebilir
Tanzanit yalnızca ülkenin kuzeyinde çıkıyor ve gelecek 20 yıl içinde tükeneceği düşünülüyor. Yeşil, kırmızı, mor ve mavi tonlarında bulunabilen taş, süs eşyası yapımında kullanıyor. Taşın fiyatı, renginin özelliğine ve berraklığına göre değişiyor.