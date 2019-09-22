Tanzanya'da kız arkadaşına su altında evlenme teklif ederken boğuldu

Plastik kılıfta notu cama tuttu

Su altında kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen Steven Weber Jr. plastik bir kılıfta sevgilisine yazdığı notu kız arkadaşı Kenesha Antoine’nin görebileceği şekilde suyun içindeki cam pencereye, “Senin hakkındaki her şeyi ne kadar sevdiğimi söyleyecek kadar nefesimi tutamıyorum. Ama seninle ilgili her şeyi her gün daha çok seviyorum” yazılı notu tuttu.

Su altında evlilik teklifi ölümle bitti..