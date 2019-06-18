Tanju Özcan'ı protesto amacıyla Bolu'dan yürümeye başlayan işçiler Ankara'ya ulaştı
HİZMET-İŞ Sendikası'nca, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan yaklaşık 250 kişi, 8'inci günde Kahramankazan'a ulaştı.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağı sözünü verdi.
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19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, önce Bolu Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.
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İşçiler, 49 gün süren oturma eyleminin ardından Ankara'ya yürüyüş başlattı.
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KAHRAMANKAZAN'A ULAŞTILAR
Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, İstanbul'dan gelen sendika üyeleri ile birlikte yaklaşık 250 kişi yer aldı.
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