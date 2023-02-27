Tanga giyip paylaştı Cansel Çördük'e yorum yağdı! Küfürleri görünce patladı: "Müslümanlığımı sorgulamak..."
|
Kısmetse Olur programından tanınan Cansel Çördük yine erotik paylaşım yaptı. Paylaşımında tangalı pozlarına yer veren Cansel'e sosyal medyada tepki dolu yorumlar geldi. Küfür ve hakaret içeren yorumlara sessiz kalamayan Cansel, şöyle isyan etti:
Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminden bir süre sonra çekimlerinden erotik pozlar paylaşan eski yarışmacı Cansel Çördük gündem olmuştu.
19
Yurt dışına yerleşen ve her paylaşımıyla ayrı olay olan Cansel Çördük paylaşımlarına devam ediyor.
29
Kısmetse Olur yarışmasından tanınan Cansel son olarak tangalı pozlarını paylaştı.
39
Cansel Çördük'ün müstehcen paylaşımı sonrası fotoğrafa binlerce eleştiri mesajı geldi. Eski yarışmacı ise dayanamayıp isyan etti.
49