Tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı! Aygün Aydın'ın cesur pozlarına tepki yağdı: Değerini düşürüyorsun

Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa kaçamaktan sonra yazışmalarını ifşa ederek gündeme gelen ve sonrasında Sabancı'dan 'hamile olduğunu' iddia ederek ultrason görüntüleri paylaşarak hakkında koruma kararı çıkartılan Aygün Aydın, buna uymadığı için 3 gün cezaevinde yatmıştı.