Tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı! Aygün Aydın'ın cesur pozlarına tepki yağdı: Değerini düşürüyorsun
Kırmızı Oda, Yasak Elma dizilerinde de bir dönem rol alan genç güzel Aygün Aydın, jartiyerli pozlarından sonra paylaştığı tangalı pozları sosyal medyayı karıştırdı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa kaçamaktan sonra yazışmalarını ifşa ederek gündeme gelen ve sonrasında Sabancı'dan 'hamile olduğunu' iddia ederek ultrason görüntüleri paylaşarak hakkında koruma kararı çıkartılan Aygün Aydın, buna uymadığı için 3 gün cezaevinde yatmıştı.
Instagram hesabında 950 bin takipçisi bulunan Aydın, yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde jartiyerli pozlarını Aygün Aydın "Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum." diyerek peş peşe paylaşmıştı.
Pozlarına Aygün "Hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım.." notunu düşmüştü.