Tanesi bin 250 dolardan alınıyordu! Artık Manisa'da üretiliyor ihraç ediliyor

Elastik çubuklar geliştirildi

Akıllı omurga vidasının ardından geliştirdikleri elastik çubuklarla omurgada hareket kabiliyetinin yeniden sağlandığına dikkat çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, “Daha önce kullandığımız transpediküler vida yani omura arkadan iki tane vida koyuyoruz ama aralarını artık sert çubuklarla birleştirmiyoruz. Aralarını artık elastik çubuklarla birleştiriyoruz. Bunun gevşekliğini ve esnekliğini ayarlayabiliyoruz. Hastadan hastaya değişecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Cerrahide ve tıpta kişiden kişiye çok şey fark ediyor. Artık biz hasta başına önceden yaptığımız ölçümlerle her hasta için özel bir implant özel bir cihaz tasarlama aşamasındayız. Zaten elastik rodun yaptığı en önemli şeylerden biri de bu. Hastaya özel implant. Omurga cerrahisinde transpediküler vida rod stabilizasyonu dediğimiz bütün dünyanın kullandığı bir cerrahi yöntem var. Bu yöntem aslında omurga cerrahisinin temelini oluşturan yöntemlerden bir tanesi. Bu cerrahi yöntemde kullandığımız cihazlardan kaynaklı bazı sıkıntılar gördük. Bu uzun yıllardan beri gelen tecrübelerden de kaynaklanıyor. Bu sıkıntılardan en önemlisi vidaları koyduktan sonra arkadan iki vidayı birleştiren rodlarda yani çubuklarda rijit rodlar kullanıyoruz yani sert, eğilemeyen rodlar kullanıyoruz." dedi.