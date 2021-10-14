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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkan 34 yaşındaki oyuncu Taner Ölmez, geçtiğimiz Haziran ayında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!

Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez, dizinin finalinde evlendiği yerde nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda evli oyuncu çiftten 4 ay sonra müjdeli haber geldi... Kameralardan uzak bir hayat yaşayan çift anne - baba olmaya hazırlanıyor.

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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!

Geçtiğimiz yaz sade bir törenle evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez cephesinden sürpriz bir haber geldi. Mutuluklarıyla göz dolduran ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!

Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü. Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.

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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!

Babalık heyecanı yaşayan Taner Ölmez “Mucize Doktor”un ardından Alef adlı dijital diziyle setler dönmeye hazırlanıyor.

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