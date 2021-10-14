Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan müjdeli haber: Bebek geliyor!
Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkan 34 yaşındaki oyuncu Taner Ölmez, geçtiğimiz Haziran ayında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.
Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez, dizinin finalinde evlendiği yerde nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda evli oyuncu çiftten 4 ay sonra müjdeli haber geldi... Kameralardan uzak bir hayat yaşayan çift anne - baba olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yaz sade bir törenle evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez cephesinden sürpriz bir haber geldi. Mutuluklarıyla göz dolduran ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.
Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü. Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.
Babalık heyecanı yaşayan Taner Ölmez “Mucize Doktor”un ardından Alef adlı dijital diziyle setler dönmeye hazırlanıyor.