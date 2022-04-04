Taner Ölmez gözyaşlarına boğuldu! Ece Çemişoğlu'nun yüz ifadesi olay oldu: Doğum anı görüntülerine bakın!
Oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, geçtiğimiz hafta Zeynep adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Çeşmioğlu ile Ölmez'in doğum esnasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.
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Ölmez ve Çeşmioğlu çiftinin kızları geçtiğimiz hafta dünyaya gelmişti.
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İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Ölmez ile Çeşmioğlu'nun doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları ortaya çıktı.
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