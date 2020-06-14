Tandıra düşen anne ve kızı feci şekilde öldü! Babanın büyük acısı
AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde ekmek pişirilen tandırda Hacer Engül (27) ve kızı Ayşegül (2) hayatını kaybetti. Olayda hem eşini hem de kızını kaybeden Fuat Ergül'ün acısı yürekleri dağladı. 3 çocuk annesi genç kadının 4 aylık hamile olduğu öğrenildi...
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde asırlardır süren tandırda ekmek pişirme geleneği sofra kültüründeki yerini muhafaza ederken, istenmeyen kazaları da beraberinde getiriyor. 11 Haziran'da Taşlıçay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde, 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada, yanında duran kızı Ayşegül, tandıra düştü.
Anne kızını kurtarmaya çalışırken baş üstü tandıra düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden köylüler tarafından tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Ayşegül ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk tedavisi yapılan Ayşegül, önce Erzurum'a ardından da Trabzon sevk edildi. Vücudunun büyük bölümü yanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede 13 Haziran akşamı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Trabzon'dan getirilen Ayşegül Ergül'ün küçük bedeni baba ve yakınlarının gözyaşları içinde köy mezarlığında hemen annesinin yanındaki mezara konuldu. Çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Fuat Ergül, yaşadığı iki büyük acı ile güçlükle ayakta dururken, köy muhtarı Hakkı Demir şunları söyledi: