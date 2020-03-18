Tamer Karadağlı maaş eşitsizliği konusunda bakın neler söyledi tepki çekti
Tamer Karadağlı, Bebek'te basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ederken maaş eşitsizlikleri hakkında söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.
İş insanı Murat Karabova ile Bebek'te objektiflere takılan Tamer Karadağlı, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Son zamanların gündemi olan Koronavirüs hakkında ve maaş eşitsizlikleri hakkında yorumlar yapan Karadağlı, oyuncular için söyledikleriyle tepki çekti.
Türkiye'de de görülen şimdiye kadar bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs hakkında açıklamalar yapan Tamer Karadağlı, şunları söyledi:
"Tabii ki kendimizce önlem alıyoruz, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz."
Tiyatro oyunlarını oynamadığını belirten Karadağlı, "Tiyatro şimdilik askıya alındı, malum sebeplerden dolayı bir süre oynamayacağız. İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.