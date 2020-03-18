Tamer Karadağlı maaş eşitsizliği konusunda bakın neler söyledi tepki çekti

Tiyatro oyunlarını oynamadığını belirten Karadağlı, "Tiyatro şimdilik askıya alındı, malum sebeplerden dolayı bir süre oynamayacağız. İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.