Tamer Karadağlı FOX TV'nin dizisine transfer oldu ekranlara geri dönüyor

Fox TV'nin pazar akşamları seyirci ile buluşan Savaşçı dizisinin yeni karakteri olarak ekranlarda göreceğimiz Tamer Karadağlı uzun süredir herhangi bir yapımda yer almıyordu. Başarılı oyuncunun bu haberi sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.