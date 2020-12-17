Tamer Karadağlı FOX TV'nin dizisine transfer oldu ekranlara geri dönüyor
Tamer Karadağlı, uzun süren bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. FOX TV'nin favori dizisinde oynayacak.
FOX TV ekranlarının özlenen dizisi Savaşçı, yaşadığı krizlerin ardından yeniden ekranlarda yerini alacak. Berk Oktay'ın başrol olduğu Savaşçı dizisinden FOX TV'nin bir başka dizisi Yasak Elma'ya gitmesiyle başrol krizi yaşanmıştı.
Savaşçı Berk Oktay'ı aratmayacak bir transfer gerçekleştirdi. Uzun yıllar televizyon ekranlarında Çocuklar Duymasın'ın 'Taş fırın erkeği' olarak seyirci karşısına çıkan Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna katıldı.
Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerine müjdeli haberi duyurdu. Ünlü oyuncu, 'Göktürk Albay geliyor... Bekleyin...' notunu düştüğü paylaşımı ile Fox TV'nin fenomen dizisi Savaşçı kadrosuna katıldığını açıkladı.
Fox TV'nin pazar akşamları seyirci ile buluşan Savaşçı dizisinin yeni karakteri olarak ekranlarda göreceğimiz Tamer Karadağlı uzun süredir herhangi bir yapımda yer almıyordu. Başarılı oyuncunun bu haberi sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.