Tam kıvamında süt reçeli nasıl yapılır işte tarifi!
Karameli anımsatan görüntüsüyle süt reçeli İspanyol bir kahvaltılık çeşididir.Peki süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler?
'Sütten reçel mi yapılırmış' dediğinizi duyar gibiyiz. Ama ön yargılı olmamalısınız. Her meyveden ve sebzeden reçel yapılabildiği gibi sütten de reçel yapılabiliyor. Üstelik oldukça da lezzetli oluyor.
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Özellikle Kızarmış ekmek, pişi, krep ya da tatlıların üzerinde kullanabileceğiniz bu pratik süt reçel tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak.
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Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarife bayılacaksınız. Peki süt reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda süt reçeli tarifi. Şimdiden afiyet olsun...
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MALZEMELER:
1 litre tam yağlı inek sütü,
1 su bardağı toz şeker,
1 adet vanilya çubuğu,
1 çay kaşığı karbonat
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