Tam kapanmada bir ilk! Kütahya, Kars ve Kocaeli'de marketlerde her ürün satılmayacak
KOCAELİ, Kütahya ve Kars'taki marketlerde tam kapanma süreci boyunca gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.
Türkiye tam kapanma sürecine girdi. Bu dönemde vakaların hızla düşürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte illerden de yeni tedbir kararları geliyor. Kars, Kütahya ve Kocaeli'de alınan kararla birlikte, gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin marketlerde satılması yasaklandı.
Kocaeli
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi. İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararlar Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.