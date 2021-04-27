Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti
TÜRKİYE'de Covid-19 pandemisi kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.
Antalya'da sahiller, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde güneşli havanın da etkisiyle doldu.
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Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, Antalyalılar ve yerleşik yabancılar Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı.
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Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktalarına yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlenerek kitap okudu.
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Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi.
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