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Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti

Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti

TÜRKİYE'de Covid-19 pandemisi kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.

Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti

Antalya'da sahiller, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde güneşli havanın da etkisiyle doldu. 

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Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, Antalyalılar ve yerleşik yabancılar Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti

 Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktalarına yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlenerek kitap okudu. 

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Tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti

Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi.

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