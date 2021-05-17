Tam kapanma bitince Antalyalılar sahile akın etti
Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından Antalyalılar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kentinde yerli halk denizle hasret giderdi.
Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından her yaştan Antalyalı, Konyaaltı sahiline akın etti.
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Kimisi eşiyle birlikte sahilde oturup manzarayı izledi, kimisi de çocuğuyla birlikte denize girdi.
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Sahilde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturan Antalyalılar, denizi ve dalgaların sesini özlediklerini belirtti.
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Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük süreçte evlerinde oturduklarını aktaran kent sakinleri, pandeminin yayılma hızının yavaşlaması için üstlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.
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