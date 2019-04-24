Tam bir şifa kaynağı kilosu 6 bin liradan satılıyor
Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütütün kilosu 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor.
Arıcılar arı sütünü elde etmek için kovanlarını 3 gruba ayırıyor. Bir grup kovanlarda lavra üretimi yapılırken, diğer kısımda ise yumurta transferi yapılıyor ve üçüncü gruptan ise sağım işlemi gerçekleşiyor.
120 kovan arısı olan bir arıcı bunun 36 kovanından her gün arı sütü sağımı yapabiliyor. 36 kovan arıdan ise günde 400 gram arı sütü hasat ediliyor. Hasat edilen bu sütün kilosu ise 6 bin liradan satışa sunuluyor.
Oldukça çok alıcısı olan bu süt sade veya bal polen ile karıştırılarak satılıyor. Bursa’da 6 kişilik ailesiyle birlikte 120 kovan arasından arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, şunları söyledi: