Tam 1800 yıllık: Görenleri hayrette bırakıyor

Gece aydınlatmasının turist sayıları için oldukça önemli olduğunu aktaran Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde yer alan Antik Tiyatro'nun özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılması orada görsel özelliklerin yüksek gösterilerin yapılması yerli ve yabancı sayıları arttıracaktır.