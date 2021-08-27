Taliban'dan kaçıp Türkiye üzerinden ABD'ye giden Aryana Sayeed'den Afgan kadınlara çağrı

Afganistan’dan ciddi bir göç dalgası başlamış durumda

Ülkedeki ilerleyişi giderek hız kazanan Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerden özellikle kadınlara, sanatçılara ve merkezî rejimle bağlantıları olan kişilere yönelik şiddet haberleri gelirken, Afganistan’dan da ciddi bir göç dalgası da başlamış durumda.