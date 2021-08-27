Taliban'dan kaçıp Türkiye üzerinden ABD'ye giden Aryana Sayeed'den Afgan kadınlara çağrı
Afganistan'ın ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed ülkeden kaçış hikayesi anlattı. Afganistan'ın en ünlü pop yıldızlarından biri olan Aryana Sayeed, Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girmesinin ardından ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Sayeed yolculuğunu ve bu sürede neler yaşadığını anlattı...
Taliban'ın Afganistan'ı fiili olarak ele geçirmesinden sonra ülkesini terk edip önce İstanbul'a sonra ABD'ye giden pop yıldızı Aryana Sayeed, Afganistan'dan ayrılma sürecini anlattı. Yıllarca Taliban'a karşı durduğunu söyleyen Sayeed, "Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Vazgeçmeyin. Sokağa çıkıp hak arayan kadınları gördüm. Buna devam etmelerini ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum" dedi.
Binlerce kişi ülkeden ayrılabilmek için Kabil havaalanına koştu
Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, yeni rejimden kaçan binlerce kişi de ülkeden ayrılabilmek için Kabil havaalanına koştu.
Afganistan’dan ciddi bir göç dalgası başlamış durumda
Ülkedeki ilerleyişi giderek hız kazanan Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerden özellikle kadınlara, sanatçılara ve merkezî rejimle bağlantıları olan kişilere yönelik şiddet haberleri gelirken, Afganistan’dan da ciddi bir göç dalgası da başlamış durumda.
Önce Türkiye'ye geldi, ardından ABD'ye gitti
Afganistan'ın ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gelen isimlerdendi. Sayeed, ülkesinde yaşananların ardından önce Türkiye'ye geldi, ardından ABD'ye gitti.