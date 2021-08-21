Taliban'dan Afgan kadınlara dehşete düşüren gözdağı! Yüzlerini ve gözlerini oyup...
AFGANİSTAN'da yönetimi fiilen ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik dehşet senaryolarını uygulamaya soktu. Kabil sokaklarında kadınların korkusunu daha da büyütecek şeyler yaşanmaya başlandı. Öte yandan binlerce Afgan, Kabil'den çıkabilmek için havaalanında bekliyor...
Afganistan'ın yönetimini ele geçirdikten sonra dünyaya ılımlı mesajlar veren ve değiştiğini iddia eden Taliban yönetimi Kabil'e girer girmez yaptıklarıyla dünyayı dehşete düşürdü. Başkent Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların tahrip edildiği görüldü. Bu hareket Taliban'ın Afgan kadınlarına verdiği korku dolu bir mesaj olarak yorumlandı. Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor.
Kabil'de binlerce Afgan barikatların ardında 'umut yolculuğuna' çıkmayı bekliyor
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor. Afganlar, pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek "umut yolculuğuna" çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor.
Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor. Tahliye için günlerdir kapıda bekleyen bir Afganistanlı, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini anlattı. Havalimanına girmek ve tahliye olmak için beklediklerini anlatan Afgan, hangi ülkeye gideceğinin fark etmeyeceğini, Kabil'den mutlaka ayrılmak istediğini belirtti.
Taliban'ın afganistan'ın yönetimini ele geçirmesiyle birlikte başlayan kaos ortamı giderek büyüyor. Şehir merkezinde Afganların korkularını haklı çıkaracak cinsten gelişmeler yaşanıyor. Taliban’ın kontrol altına aldığı Afganistan’ın başkenti Kabil’de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların tahrip edildiği görüldü.