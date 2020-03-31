Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin oditoryumu kendini gösterdi

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binası Taksim'de hızla yükseliyor. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Opera salonu olarak kullanılması beklenen oditoryum bölümü görünmeye başladı.