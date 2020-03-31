Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin oditoryumu kendini gösterdi
Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin oditoryum kısmı gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte yeni AKM'den ilk görüntüler...
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binası Taksim'de hızla yükseliyor. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Opera salonu olarak kullanılması beklenen oditoryum bölümü görünmeye başladı.
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Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı.
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Havadan yapılan çekimlerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Öte yandan Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
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