Taksim'deki adım adım takipli taciz! Sanığın tahliye talebi reddedildi

Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece Ö.K.'nin yanında yürüdüğünü belirtti. Ö.K.'yi ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüğünü anlatan S.T. "Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu, ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.