BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61

Taksim'de Selime Hatun Camii'nin imamı caminin kapılarını kimsesizlere açtı

İSTANBUL Taksim Meydanı'nın yanındaki Selime Hatun Camii'nde 18 yıldır imamlık yapan Osman Görkem, kimsesiz insanlar için yaptıkları ile göz dolduruyor.

Görev yaptığı caminin kapısını sokaktaki evsizlere açan Görkem, kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılıyor, dertleriyle dertleniyor ve onlara umut ışığı oluyor. 

112

Görkem, evsizlerin kullanması için caminin alt katına banyo yaptırdı. Her cumartesi sabahı ise cami önünde sıcak yemek ikramında bulunuyor.

212

Yardımseverlerden topladığı kıyafetleri kendi imkanlarıyla yıkayan Görkem, saç ve sakalı uzayanları da tıraş ediyor.

312

Ayrıca Görkem, evsizlere iş bulup onları sokaktan kurtarıyor, küs olanları aileleriyle barıştırıyor.

412