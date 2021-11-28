Taksim’de öldüresiye dayak! Beyin kanaması geçirdi yüzünde kırıklar var
TAKSİM’de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor” dedi.
Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda aşçılık yapan 24 yaşındaki Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı’nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek sonrası genç kız, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekanına girdi. Eğlence mekanından çıkacağı esnada Meraklı’ya arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yere yatırdığı genç kızı defalarca yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü.
Dakikalarca süren dayağın ardından şahıs, genç kızın ablası ve çevredekilerin araya girmesi sonrası olay yerinden kaçtı. Genç kızın öldüresiye dövüldüğü o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın mekandan çıktığı sırada arkasından gelen şahsın çekerek yere düşürdüğü ve defalarca tekme, yumruklarla saldırdığı görüldü.
Öldüresiye dayak yiyen genç kızın yüzü felç oldu
Olayın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, yakınları tarafından bilinci kapalı bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Genç kızın burada kafa travması geçirdiği belirlendi. Sinirlerinin zedelenmesi nedeniyle yüzünün sol tarafı kısmi felç olan genç kız, 2 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Genç kız olayla ilgili kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili konuşan Zehra Meraklı, “Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor.