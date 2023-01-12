Taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurmuştu! O caninin ifadesi yok artık dedirtti

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.