Taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurmuştu! O caninin ifadesi yok artık dedirtti
Antalya'da, bindiği taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla defalarca vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde, bayıltmak ve parasını almak için taksi şoförünün başına taşla vurduğunu söyledi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, taksi şoförü Mesut Dertli, taksisine müşteri gibi binen Hüseyin Şahin'in taşlı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Olay sonrası tutuklanan saldırgan Şahin, ifadesinde taksi şoförünün başına neden taşla vurduğunu açıkladı.
İstediği yere gelince Şahin, bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.
Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.