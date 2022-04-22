Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ailelerin tanıştığını ve gayet mutlu olduklarını dile getirmişti. Aralarının gayet iyi olduğunu ve bir problem olmadığını söyleyen Aslı Enver'den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrıldı mı? İddalar bomba