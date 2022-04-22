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Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Bu senenin en çok şaşırtan ve en çok konuşulan sürpriz aşklarından olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkında sular durulmuyor. Başlarda aşklarını inkar eden çiftten şimdi de kafa karıştıran bir hamle geldi. Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takipten çıkardı ve iddialara göre tüm fotoğraflarını sildi.

Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ailelerin tanıştığını ve gayet mutlu olduklarını dile getirmişti. Aralarının gayet iyi olduğunu ve bir problem olmadığını söyleyen Aslı Enver'den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrıldı mı? İddalar bomba

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Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Bir süredir Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'den bugün beklenmedik bir hamle geldi. 

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Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Evlenmesi beklenen hatta ailelerin de durumdan memnun olduğu bilinen ikili, sosyal medyada takibi bıraktı. Bu durum ikilinin ilişkisinin bittiği şeklinde yorumlandı. 

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Takipten çıktı fotoğrafları sildi! Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkı bitti mi?

Son olarak Kaan Urgancıoğlu ile birlikte Netflix'in Sen Yaşamana Bak filminde oynayan ve son derece beğeni toplayan başarılı oyuncu Aslı Enver, 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile bir birliktelik içerisindeydi.

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