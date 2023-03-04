Taha Duymaz'ın dijital mirasını kim kaptı? Yapılan paylaşım tartışmanın fitilini ateşledi
Çektiği yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Deprem görüntüleri ve acı olaylardan prim kasan 'dijital yağmacı'lar, Taha'nın hatıralarını da yağmalamaya çalışmıştı. Şimdi de Taha'nın YouTube kanalından yapılan paylaşımlar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kimileri, YouTube geliri için Taha Duymaz'ın eski videolarını paylaştıkları iddiasıyla ailesini suçluyor. Kimileri ise Taha Duymaz'ın şifrelerinin ele geçirilmiş olabileceğini iddia ediyor. İşte detaylar...
Yaptığı yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde cansız bedeni çıkarılmıştı.
Taha enkaz altındayken hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmış ve farklı isimler arasında tartışmalar yaşanmıştı.
"Taha Duymaz'la tam flörtken onu kaybetmem" diye TikTok paylaşımı yapıp takipçi kazanma derdine düşenler bile olmuştu.
Taha'ya hayatını kaybettikten sonra da rahat yok!