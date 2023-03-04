Taha Duymaz'ın dijital mirasını kim kaptı? Yapılan paylaşım tartışmanın fitilini ateşledi

Kimileri, YouTube geliri için Taha Duymaz'ın eski videolarını paylaştıkları iddiasıyla ailesini suçluyor. Kimileri ise Taha Duymaz'ın şifrelerinin ele geçirilmiş olabileceğini iddia ediyor. İşte detaylar...

Yaptığı yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde cansız bedeni çıkarılmıştı.